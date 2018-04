Juve, Buffon: "Arbitro, nessuna sensibilità. Impossibile fischiare quel rigore"

Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ininfluente della Juventus al Bernabéu: "L'espulsione? Non me ne frega niente. Mi porto via una partita memorabile, fatta da diciotto guerrieri con un orgoglio, una dignità, una perseveranza stratosferici. Una partita simile solo la Juve e suoi giocatori possono farla, ne sono certo. Mi ha fatto piacere per il nostro calcio, abbiamo tirato un po' su la testa. Faccio i complimenti alla Roma, mi ha emozionato. Mi ha reso orgoglioso che ci rappresentasse, vorrei che andassero avanti e vincessero. Mi piacerebbe levassimo di dosso questo velo di mediocrità, sono sicuro che questi segnali dati da Roma e Juve, insieme a quello che darà domani la Lazio, di cui sarò tifoso, sono importanti".

Sul rosso non è successo niente di strano, l'arbitro per un abbaglio ha fischiato il rigore, quello lo accetto. Non accetto il fatto che un professionista che viene arbitrare una partita simile, con squadre di questo tenore, non abbia la personalità per essere sereno e tranquillo. Era anche impreparato, si vede che non ha visto quanto accaduto all'andata. Non puoi avere la totale assenza di sensibilità per fischiare un rigore al novantesimo, dopo che la squadra ha fatto qualcosa di incredibile, dandomi anche un rosso per proteste, per quella che forse era l'ultima mia partita. Hai la sensibilità di un animale, al posto del cuore hai una pattumiera".

"Da questa partita esco felice, perché analizzando il percorso, le difficoltà, ho un orgoglio illimitato di essere il capitano di questa squadra. Mi auguro che anche i tifosi sentano l'orgoglio per quello che abbiamo ridato al calcio italiano. Anche se avessimo passato il turno ci sarebbe stato un percorso ancora lungo, ma mi porto via ancora tante cose belle da questa partita. Giocare contro il Real, contro questo pubblico, in questo stadio, è sempre stato motivo di felicità incredibile. Li ringrazio per l'applauso finale. Per la prima volta ho vinto al Bernabéu e non ho preso gol (ride, ndr)".