Juve, Buffon: "Complimenti a Napoli e Atalanta, mi dispiace per l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon, sulla sua app ufficiale, ha commentato la vittoria ottenuta ieri in Champions sul campo del Bayer Leverkusen: "La trasferta in Germania è andata molto bene e sono davvero contento per tutto il nostro gruppo. Lo avevo detto all’indomani della vittoria con l’Atletico Madrid che non saremmo andati a Leverkusen in vacanza, nonostante il primo posto nel girone già conquistato matematicamente. Dobbiamo essere tutti soddisfatti per la prestazione offerta. Ma soprattutto per il modo in cui abbiamo approcciato la gara. Abbiamo dimostrato ancora una volta che se affrontiamo le partite con il giusto atteggiamento mentale possiamo fare grandi cose. Sono contento personalmente per questo risultato. Intanto perché cancella quella sconfitta patita nel 2001 che sancì l’eliminazione dalla Champions alla mia prima stagione a Torino".

Ora testa al campionato - "Le critiche dopo Sassuolo? Sono abituato, le ho sempre accettate durante tutta la mia carriera e sarà così fino a quando continuerò a giocare. Ora possiamo mettere la Champions da parte per un po’ e tuffarci nelle altre competizioni. Ma prima, in attesa dei sorteggi di lunedì, voglio fare i miei personali complimenti al Napoli e all’Atalanta per il passaggio del turno. Mi spiace per l’eliminazione dell’Inter, sarebbe stato fantastico per tutto il nostro calcio portare 4 squadre agli ottavi", ha scritto il portiere della Juve.