Juve, Buffon e Chiellini proseguono almeno un altro anno: le firme sono solo formalità

La Juve guarda al termine della stagione senza alcuna ansia per quanto riguarda i contratti in scadenza. Di fatto, non ci sono situazioni da definire. Sul tesseramento di Blaise Matuidi, in scadenza il 30 giugno, il club ha deciso in tempi non sospetti di esercitare la clausola di rinnovo. E sugli altri due rinnovi da firmare, c’è davvero ben poco da temere. Si tratta infatti di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, due bandiere che andranno avanti almeno per un’altra stagione. In questo caso bisogna solo mettere nero su bianco per questione burocratiche, il rinnovo del rapporto è davvero solo una formalità. “Servono cinque minuti compreso il caffè” disse poco prima dell’ultimo rinnovo il difensore, per il quale si potrebbe aprire in futuro un percorso da dirigente. Il portiere invece non pone limiti alla sua gran voglia di vivere ancora le emozioni di campo, riuscendo a contare su una condizione che obiettivamente è invidiabile.