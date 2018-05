Juve, Buffon esce dal campo: standing ovation e lacrime dello Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo: Gianluigi Buffon esce dall'Allianz Stadium, per l'ultima volta con la maglia della Juventus. Minuto 17 della ripresa della partita con l'Hellas, che vede i bianconeri in vantaggio per 2-0. Si è appena alzata la lavagnetta luminosa del quarto uomo: Buffon sarà sostituito da Pinsoglio. Tutti in piedi allo Stadium, scatta la standing ovation per il capitano della Juventus, che sta salutando i compagni. Lunghi abbracci con Barzagli e Marchisio in particolare, Buffon esce nella passerella degli avversari.