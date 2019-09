© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono felice per il dato personale che ho raggiunto: è una soddisfazione, soprattutto arrivandoci a 42 anni in una condizione psicofisica molto buona". Così il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato del record di presenze con un club (903 gare, superato Paolo Maldini) raggiunto quest'oggi contro la SPAL. "Mi dà tanta gioia, la vita con me è stata benevola, e io ci ho messo qualcosa di importante. - continua Buffon come riporta il sito del club - Siamo in costante crescita, aggiungiamo un mattone per volta, gara dopo gara, la strada è quella giusta. De Ligt? Ho visto un giocatore straordinario, applicato, concentrato: eccezionale dal primo all’ultimo minuto".