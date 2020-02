vedi letture

Juve, Buffon: "Gioco con orgoglio. Ibra un campione, sorrido perché non l'avevate pesato"

Tra i migliori in campo nel pari tra Milan e Juventus dell'andata della semifinale di Coppa Italia, il portiere juventino Gianluigi Buffon parla così a Rai Sport dopo la partita: "Il motivo per cui gioco ancora è perché penso di poter performare ad un livello alto. Ci sono situazioni, come questa nella Juve, che mi danno ancora più orgoglio e spinta, perché ci sono anche rapporti interpersonali che fanno sì che la mia responsabilità, e determinazione, siano ancora superiori".

Che Juventus ha visto?

"Una squadra che mi è piaciuta molto nel fraseggio. Abbiamo ritrovato la fluidità di manovra di cui abbiamo bisogno. Importante in ottica futura, psicologicamente, ritrovare determinati dettami. Negli ultimi venti metri però abbiamo creato meno e siamo stati poco efficaci rispetto a quanto meritavamo. Ma abbiamo comunque strappato un buon risultato per come si era messa. L'1-1 esterno è buono, anche se non ti fa dormire tranquillissimo".

E al ritorno mancherà Ibrahimovic.

"Ecco, non lo sapevo. Sorrido perché molti storcevano il naso quando doveva arrivare, poi vedi uno di 38 anni che fa la differenza. Questo significa che i giocatori si pesano, voi non lo fate e guardate solo la carta d'identità. Felicissimo per lui, è un campione straordinario".

Giuste le critiche nei vostri confronti?

"Quando sei la Juventus sono giuste, anche perché la sconfitta di Verona arrivava poco dopo il Napoli. Le polemiche e le critiche non possono che farci bene".

Ronaldo sembra non volersi fermare.

"Incredibile. Sono felice perché giocare con lui è stato uno dei motivi per cui volevo tornare alla Juve".