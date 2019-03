Juve, Buffon: "Grande mister Allegri. Godetevi l'impresa fino in fondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano anche i complimenti di Gianluigi Buffon, ex capitano della Juventus, dopo la straordinaria rimonta dei suoi ex compagni contro l'Atletico Madrid in Champions Leaque. Questo il commento del portiere del PSG: "Complimenti a tutti! Un'impresa simile è qualcosa di straordinario e commovente Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!!".