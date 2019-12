Juve, Buffon: "Onorato di aver raggiunto Maldini. È stato emozionante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, ha commentato il record di presenze in Serie A attraverso la sua app: "La partita con la Sampdoria è stata sicuramente emozionante per tutto quello che rappresentava. In fondo le emozioni sono uno dei motivi per cui continuo a giocare. Raggiungere Paolo Maldini in testa alla classifica delle presenze di Serie A mi ha onorato, ma da oggi c’è già da pensare ai prossimi obiettivi".

