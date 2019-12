Juve, Buffon ringrazia Pipa e CR7: i giovani crescono con il loro esempio

Fonte: inviato a Leverkusen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Se un campione come Cristiano Ronaldo ci fa vedere questo tipo di ferocia, per gli altri è una trasmissione di energia incredibile”. Gigi Buffon associa un nome e un cognome all’integratore ideale per i giovani della Juventus, che anche a Leverkusen hanno mostrato muscoli e buon livello di maturità.

“Ho visto CR7 e Higuain dannarsi l'anima e rincorrere gli avversari perché eravamo in difficoltà, nel primo tempo. Ci hanno trasmesso grande forza – prosegue il portiere della Juventus -. Li ringrazio entrambi per l'esempio che sono stati”.

Menzione particolare per la coppia difensiva, in campo per la prima volta insieme: “Rugani e Demiral fatto una partita esemplare. Questo è un gruppo unito, che in questo avvio di stagione ogni tanto sta peccando un po' di supponenza e presunzione. Poteva essere una partita tranello, invece abbiamo voluto soffrire insieme fin dall'inizio. E quando soffri insieme sei più coeso e determinato e vinci le partite".

Sull’aereo di ritorno a Caselle, dalla Germania, di giovani leve premiate ne tornano tante. Da Muratore, cresciuto nel vivaio bianconero e cresciuto nell’ultimo anno e mezzo in Seconda Squadra Under 23, cui Sarri ha concesso l’esordio assoluto in Champions League, nello stesso giorno di Demiral; ma anche tre giovanissimi classe 2003 dell’Under 17 - Savona, Miretti e Fiumanò – buttati nella mischia da Zauli in Youth League. La prima volta in Europa non si scorda mai.