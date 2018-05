Juve, Buffon sempre più vicino al Psg: accordo possibile entro 48 ore

Dal corrispondente a Torino

Anche se non parla francese, e non ha ancora deciso se andare al Psg o meno - dice lui -, il futuro di Gianluigi Buffon sembra essere sempre più vicino alla Francia e al club della sua capitale. Perché il portierone di Carrara, ieri in campo a San Siro per l'ultima passerella di Andrea Pirlo, è a un passo dall'accettare la ricchissima offerta del presidente dei parigini, Nasser Al Khelaifi: un biennale a circa milioni di euro netti a stagione, e un ruolo da testimonial per i Mondiali in Qatar del 2022, patria dell'imprenditore patron del club di casa a Saint-Denis.

ACCORDO IN 48 ORE - "Buffon è un giocatore fantastico, carismatico, un gran signore: sono sicuro che tutti i club lo vorrebbero" le parole del numero uno del Paris Saint-Germain, club con cui Buffon e il suo entourage potrebbero legarsi già nelle prossime 48 ore. L'agente dell'ormai ex capitano bianconero, Silvano Martina, è da ieri nella capitale transalpina per limare i dettagli di un accordo che potrebbe legare Buffon al Paris Saint-Germain fino al 2020. Altri due anni da giocatore, quindi, per alimentare tra i pali il sogno proibito di alzare la tanto sospirata e mai raggiunta Champions: una nuova avventura, in un'altra città, con un'altra maglia. Lontano dall'Italia e dalla sua Juventus.