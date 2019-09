Juve, Buffon: "Speciale giocare allo Stadium, dobbiamo vincere sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il debutto in campionato in questa stagione e la prima gara ufficiale con la Juventus dopo l'addio, Gigi Buffon ha commentato così il successo per 2-1 sull'Hellas Verona: "Giocare nel nostro stadio ha sempre un sapore particolare. Essere insieme ai tifosi del nostro stadio è un piacere indescrivibile. Vincere nel nostro stadio è una virtù che non possiamo perdere e che dobbiamo difendere con tutto noi stessi. Sempre!".