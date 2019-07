Primo messaggio social di Gianluigi Buffon dal suo ritorno alla Juventus, con il portiere che attraverso Twitter ha commentato: "Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perché questa è casa mia!".

🇮🇹 Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare.

Torno perché questa è casa mia!🇬🇧 I come back because you can't turn down an invitation from a Lady.

I come back because this is my home!#finoallafine@juventusfc pic.twitter.com/uDzH6oMxMx

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 4 luglio 2019