Juve, Buffon sul futuro: “Mi farei un torto se pensassi di smettere”

“Lascio che la vita mi indichi il cammino, ma in questo momento fare un torno a me stesso se pensassi di smettere di giocare”. Così il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato dopo la vittoria sulla Sampdoria in cui ha raggiunto Maldini in vetta ai giocatori con il maggior numero di presenze in Serie A (647). “Il motivo per cui continuo a giocare è che posso regalarmi insieme ai miei compagni e a questa società ancora tante emozioni belle, che vale la pena di vivere. - continua il numero uno bianconero che ha superato Del Piero come numero di presenze con la Juventus in Serie A come riporta Sportmediaset – La cosa importante oggi era vincere e cercare di finire il 2019 in testa alla classifica. Più delle partite che posso giocare mi interessa il ruolo che posso ricoprire in questo club. La 648esima partita? Se la dovessi giocare spero che sia ancora con la Juve in testa alla classifica".