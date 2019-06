Juve, Buffon torna ma solo dopo l'addio di Perin. Poi studierà da dirigente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon torna alla Juventus, ma senza fretta. Il portiere in uscita dal PSG è vicinissimo a vestire di nuovo il bianconero, ma prima, scrive Tuttosport, la Vecchia Signora intende cedere Mattia Perin, destinato salvo sorprese alla Roma. Poi Buffon potrà fare il suo gran ritorno, in una stagione che sarà l'anticamera alla carriera del futuro: quella da dirigente, che Gigi e Agnelli studieranno nel corso dell'annata, per preparare il terreno all'ingresso del futuro ex portiere in società.