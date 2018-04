Juve, Buffon verso il Real: "Nella vita bisogna tentare l'impossibile"

Fonte: Dal nostro inviato al Santiago Bernabeu, Madrid

Il cuore oltre l'ostacolo. Gianluigi Buffon vuole provarci, vuole tentare a fare un'impresa impossibile è incredibile al Santiago Bernabeu come da lui stesso ammesso in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid. "Ci sono state partite dove ci sono state rimonte incredibili, dipende anche dalla consistenza e dal valore degli avversari che vai a incontrare. Voglio precisare che nella vita bisogna tentare l'impossibile. È' uno stimolo per ognuno di noi, tentando l'impossibile rischi di conseguire qualcosa di possibile. Tentarlo ti fa sperare di uscire dal Bernabeu e da una partita così con delle sensazioni buone. Abbiamo bisogno di questo, di uscire da uno stadio così e da una competizione così sapendo di essere una squadra di quel valore. Succedesse un miracolo ci abbracceremmo tutti ma per arrivare al sogno ci sono step altrettanto importanti".