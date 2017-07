Juve, Buffon: "Vorrò sempre bene a Bonucci. Il Milan lo ha intrigato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha così commentato l'addio di Leonardo Bonucci: "Leo sentiva dentro il bisogno di una nuova sfida e il Milan lo ha intrigato", ha detto Buffon che prosegue su Daniel Alves, nuovo terzino del PSG. "Quando arrivi alla nostra età e non sei di nessuna parrocchia vuoi metterti alla prova in tutte le nazioni".

Ancora su Bonucci: "Ci siamo messaggiati - prosegue Buffon -, quello che ci siamo detti resta tra di noi. Gli vorrò sempre bene, con lui c’era un’empatia molto forte, è cresciuto tanto in questi sette anni, come calciatore e come temperamento. Lui ha fatto bene alla Juve e noi come gruppo abbiamo fatto bene a lui".