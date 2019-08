Juve, buona la prima a Parma: Pjanic e Douglas Costa i cavalli di Sarri

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Per dirla alla Massimiliano Allegri, nella nuova Juve di Sarri ci sono già due cavalli buoni, quasi imprescindibili. Sono Pjanic e Douglas Costa, come prevedibile pedine fondamentali nello scacchiere del nuovo allenatore. Più utile e prezioso in fase difensiva il lavoro del centrocampista bosniaco, bravo ieri a intercettare diversi palloni e far ripartire immediatamente la manovra. Mentre l’attaccante brasiliano ragiona, filtra e accelera come vuole dalla mediana in sù. Due punti cardini già evidenti in un progetto in fase embrionale, mascherato da tante altre situazioni ben più collaudate in passato.

Il successo della Juve a Parma con una rete di Chiellini sposta quasi l’attenzione dal potenziale in canna, tanto quanto l’esclusione di Dybala a più riprese applaudito dai tifosi bianconeri presenti al Tardini. “Non ha giocato per scelta tecnica – prova a smorzare capitan Chiellini -, c’erano undici campioni in campo e ce n’erano dodici-tredici fuori, penso che sia normale”.

Sull’esclusione della Joya, il vice di Sarri, Giovanni Martusciello, chiarisce: “Higuain è più abituato a fare l’attaccante, lo avevamo visto bene negli ultimi giorni e oggi si andava incontro a delle difficoltà per la prima di campionato e il gran caldo. E’ abituato a giocare in questa posizione”. Poi su Dybala: “E’ un grande campione e avrà certamente le sue possibilità”.

Il Pipita, distante dai riflettori mediatici quanto basta per vivere serenamente il momento, porta a casa i primi novanta minuti del campionato con la maglia bianconera. Con la 21, e non la solita 9. Ma con quell’atteggiamento positivo che potrebbe dare beneficio a lungo a tutta la squadra, oltre che al suo percorso stesso e a quello del suo compagno di reparto: Cristiano Ronaldo. Ottima l’intesa tra i due specie nel primo tempo. E chissà quanti altri appunti avrà annotato Maurizio Sarri davanti alla tv, vedendo i suoi all’opera, per farli rendere al meglio. Già da sabato prossimo, contro il Napoli, all’Allianz Stadium.