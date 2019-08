Buone notizie per la Juventus e Maurizio Sarri. Come comunicato dal club bianconero attraverso Twitter, Aaron Ramsey ha infatti iniziato il rientro in gruppo e presto sarà a completa disposizione del suo tecnico

Your reaction when: @aaronramsey inizia il rientro in gruppo 🙌 pic.twitter.com/BNelTzopbD — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2019