Juve, c'è l'esodo in Nazionale: giovedì mattina la ripresa per chi resta

Dal corrispondente a Torino

Ricaricare le batterie, recuperare le energie (sopratutto mentali) e imparare la lezione del Mazza. I compiti per le "vacanze" non mancano agli uomini di Allegri, che dopo l'amaro pari contro la Spal saranno chiamati a voltare pagina verso un finale di stagione più intenso che mai. Un compito ancora più duro, per i bianconeri che durante la sosta giocheranno con le rispettive Nazionali. E sono tanti: escluso Chiellini - uscito acciaccato dal campo della Spal per un problema muscolare alla coscia destra - sono 14 i giocatori impegnati con le Nazionali. Tutti i pezzi grossi tranne Dybala, in pratica. Coloro che rimarranno a Torino riprenderanno ad allenarsi solo giovedì mattina. A Vinovo, dove - oltre alla Joya - il tecnico livornese troverà Barzagli, Asamoah, Marchisio, Howedes, Sturaro e Pinsoglio.

LA LISTA - Mandzukic sarà impegnato con la Croazia negli Stati Uniti (Miami). Bentancur, invece, volerà in Cina con l'Uruguay. Impegni europei per tutti gli atri: Buffon, De Sciglio e Rugani sfideranno Higuain all'Etihad Stadium di Manchester per Italia-Argentina (venerdì 23 marzo), prima di affrontare l'Inghilterra al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo). Alex Sandro e Douglas Costa risponderanno alla chiamata del Brasile nell'affrontare la Russia (il 23 marzo a Mosca) e la Germania (quattro giorni dopo a Berlino). Test amichevoli anche per per Szczesny (Polonia), Benatia (Marocco), Lichtsteiner (Svizzera), Khedira (Germania), Pjanic (Bosnia) e Matuidi (Francia).