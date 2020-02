© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era arrivato al Chelsea nel 2018, additato come il figlioccio di Maurizio Sarri. Accuse che Jorginho si era scrollato di dosso rispondendo sul campo. Ed anche con l’arrivo di Frank Lampard in panchina, la musica non è cambiata. Jorginho è l’asse portante del gioco, con una ulteriore certificazione data dal ruolo di vicecapitano.