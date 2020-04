Juve, c'è l'intesa con i calciatori di U23 e U19: riduzione degli stipendi del 30%

La notizia era nell'aria già la scorsa settimana, da quando la discussione ha preso forma tra i calciatori della seconda squadra e della Primavera. Ora però, secondo quanto raccolto da TMW, manca solo l'ufficialità: la Juventus ha raggiunto l'intesa con i propri tesserati dell'Under 23 e dell'Under 19 per una riduzione del trenta percento degli stipendi di aprile, maggio e giugno. Sulla scia dei giocatori della prima squadra, dunque, anche gli altri gruppi a seguire hanno mostrato buon senso di fronte al congelamento della stagione calcistica per via dell'emergenza Coronavirus. Entrambe le squadre, però, non perdono le speranze per tornare in campo: la Juventus Under 23 avrebbe da giocare la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana, la Primavera la storica sfida degli Ottavi di Youth League contro il Real Madrid.