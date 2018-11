Juve, c'è un doppio zero. CR7, può ancora essere buona la prima

Fonte: Inviato a Torino

Una Juve a doppio zero. Tra le tante tematiche della sfida che vedrà i bianconeri impegnati stasera contro il Manchester United, c’è un numero che ricorre per la squadra di Allegri. Lo zero: da difendere o da scacciare, a seconda dei casi.

DIFESA DI FERRO -

Il Borussia Dortmund è caduto, la Juventus resta mosca bianca in Champions League. A oggi, la Vecchia Signora è l’unica squadra ad aver subito zero gol nel proprio percorso europeo. Considerato che i bianconeri hanno già affrontato le trasferte più insidiose del proprio raggruppamento, era tutto fuorché scontato. In campionato si vince con la miglior difesa, dicono gli esperti e le statistiche. In Champions la stessa regola non può ovviamente valere, ma prendere zero gol di sicuro aiuta. Per converso, il Manchester United fa della fase difensiva uno dei suoi punti deboli: nel girone ha subito solo una rete, ma in Premier League è già a quota 18. La sesta peggior difesa d’Inghilterra: in Serie A, Allegri si lamenta coi suoi ragazzi per molto meno.

DOVE CI ERAVAMO LASCIATI? -

L’altro zero, ovviamente, è quello di Cristiano Ronaldo. Ancora a secco in Champions con la maglia della Juve. Nessun caso: CR7 ha giocato meno di mezz’ora contro il Valencia e poi soltanto l’andata contro il Manchester United. Perà questa competizione è il suo territorio di caccia ed è logico aspettarsi che la rete arrivi, prima o poi. Anche perché l’ultima segnata in Champions ha un sapore amaro, per i tifosi bianconeri, è il rigore che ha eliminato la Juve a Madrid l’anno scorso. Stasera, peraltro, Cristiano Ronaldo esordirà all’Allianz Stadium da giocatore della Juventus in Champions League. È forse una sottigliezza, ma c’è ancora tempo per dire “buona la prima”.