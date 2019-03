Juve, c’è un imperativo: blindare Kean per evitare un paradosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stato il grande protagonista della prima gara della Nazionale Azzurra, confermando di fatto tutte le stimmate da predestinato che già da tempo erano state individuate sul profilo di Moise Kean. L’attaccante classe 2000 della Juventus, emblema di quella “Z generation” destinata a prendersi in breve il futuro del calcio italiano e continentale, continua ad impressionare per qualità e concretezza, mettendo in subbuglio anche il mondo del calciomercato. Del resto, il contratto dell’assistito di Mino Raiola con la Vecchia Signora scade nel giugno del 2020, ed il reparto avanzato di Madama pullula di fuoriclasse al punto tale da rendere molto difficile la possibilità di trovare spazio per un potenziale campione, per quanto promettente. A Paratici il compito di sventare un possibile paradosso: quello di guardare con interesse ai progetti di fenomeni degli altri, senza blindare quello nato e cresciuto in casa propria. Perché se il presente è già stato molto eloquente, il futuro appartiene senza dubbio a Moise Kean.