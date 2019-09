Juve, caccia agli svincolati: Willian ed Eriksen nel mirino per il 2020

© foto di Federico Gaetano

Fabio Paratici ci ha preso gusto. Dopo la doppietta a parametro zero (Ramsey-Rabiot), la Juventus è già al lavoro sul fronte svincolati di lusso, una strategia che in passato ha portato colpi del calibro di Pirlo, Pogba, Llorente, Khedira, Dani Alves ed Emre Can. Sono tante le occasioni che potrebbero prospettarsi per la prossima stagione: i nomi più allettanti sono quelli di Willian e Pedro, che Sarri ha allenato con profitto al Chelsea, e soprattutto Christian Eriksen, per cui potrebbe profilarsi un duello di mercato con Inter e Real Madrid. Lo riporta Tuttosport.