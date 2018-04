Juve, caccia ai terzini: sette nomi sul taccuino bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus 2018-19 potrebbe aver bisogno di acquistare due terzini. Tuttosport scrive che Mattia De Sciglio è l’unico sicuro della riconferma (Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah sono in scadenza e Alex Sandro potrebbe essere sacrificato), mentre rientrerà Leonardo Spinazzola dopo l'esperienza all'Atalanta. Piace Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United, ma in rialzo ci sono le quotazioni di Juan Bernat, mancino del Bayern Monaco. I tedeschi stanno spingendo per Jonas Hector del Colonia, pure lui nella lista bianconera, e sembrano disposti a liberare lo spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2019. Tra gli esperti interessa Filipe Luis dell'Atletico Madrid, ma sono monitorati anche Thomas Meunier e Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain oltre l'ex romanista Lucas Digne, ora al Barcellona.