Juve, caccia al nove: nel mirino ci sono Icardi, Gabriel Jesus e Werner

È caccia a un centravanti in casa Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, detto che Mauro Icardi resta pur sempre un pallino di Paratici, nei desideri di Sarri compaiono anche Gabriel Jesus del Manchester City e Timo Werner del Lipsia. L'argentino dovrebbe essere riscattato dal PSG, che poi potrebbe però non fare le barricate per trattenerlo in Francia: a Leonardo piacciono Pjanic e De Sciglio, da tempo. Per quanto riguarda il brasiliano, i canali con i Citizens sono ottimi.