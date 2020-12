Juve, caccia al primo posto. A Barcellona finalmente Cristiano contro Messi. E torna subito Buffon

La Juventus va a caccia del primo posto nel girone di Champions League. Questa sera alle 21 al Camp Nou, i ragazzi allenati da Andrea Pirlo sfidano il Barcellona di Ronald Koeman con la voglia di aggiungere un mattoncino al percorso di crescita della squadra e, Bonucci dixit, sognare l’impresa del sorpasso in classifica ai catalani. I conti sono più facili della realizzazione: ai bianconeri serve vincere sul terreno di Messi e compagni con almeno due gol di scarto segnando un minimo di tre reti. Avventura non da poco ma in cui, dice Pirlo, bisogna credere: “Sarà una partita difficile e in parte bisognerà soffrire. Avremo le nostre occasioni da sfruttare e non avremo nulla da perdere. Sapendo degli errori all'andata ma anche delle cose buone che abbiamo fatto”.

CRISTIANO CONTRO MESSI - Importante per accrescere l’autostima, per testare l’atteggiamento da Dr. Jekyll e Mr. Hyde del derby della Mole, per comprendere a che punto è il processo di consapevolezza dei propri mezzi e degli errori fatti nelle ultime uscite ma anche, e forse soprattutto, per osservare la sfida degli ultimi anni del calcio mondiale. Sarà Barcellona contro Juventus vero, ma sarà Messi contro Cristiano Ronaldo. Due icone, due talenti, due che hanno portato avanti una delle rivalità più belle che lo sport abbia potuto offrire agli appassionati. “Ha ragione Koeman a dire che non è giusto eleggere il migliore. Hanno dato spettacolo e lo fanno da quindici anni dividendosi anche il Pallone d'Oro. È un peccato dire se sia meglio uno o l'altro. Sono fenomeni che fanno gioire milioni di tifosi ogni volta che scendono in campo. Bisogna ringraziarli perché fanno bene al calcio”, ha raccontato Pirlo alla vigilia, uno che di bel calcio ne ha visto. L’allenatore bianconero se lo godrà da vicino cercando di limitare l’avversario e di esaltare il proprio asso.

TORNA SUBITO BUFFON, DE LIGT RIPOSA - E per far rendere al meglio il proprio talento più grande, Pirlo ha ragionato sul supporto da fornire al portoghese. Considerate le prove della vigilia, va verso una maglia da titolare Ramsey che con i suoi movimenti può dai fastidio ai blaugrana nella posizione di quarto di destra di centrocampo in fase di non possesso con tagli verso il centro quando il pallone è tra i piedi bianconeri. Dall’altro, uno dei ballottaggi di giornata: i protagonisti sono i due Federico, Chiesa e Bernardeschi, con il primo favorito. In mezzo l’ex Arthur in coppia con Rabiot, con Morata pronto a tornare al fianco di Ronaldo in attacco. I cambi più sostanziali in difesa: pronto un turno di stop per De Ligt, 450 minuti su 450 nelle ultime uscite, con la coppia di centrali formata da Bonucci e Danilo; ai loro lati Cuadrado sulla destra e Alex Sandro a sinistra. E torna Buffon che, dopo l’affaticamento al polpaccio di due settimane fa, sarà subito titolare con il benestare di Pirlo: “Gigi si merita un palcoscenico così importante, è la sua serata”.