© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante l'arrivo di Josè Mourinho possa rimescolare le carte, per il presente e per il futuro del Tottenham, la Juventus non molla la presa su uno dei migliori giocatori degli Spurs. Si tratta di Christian Eriksen, centrocampista danese appetito anche dal Real Madrid. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, la dirigenza bianconera è pronta ad iniziare la trattativa con l'ex Ajax appena potrà iniziare a parlare con altri club visto il contratto in scadenza con la società del nord di Londra nel prossimo giugno.