Juve, caccia al terzino per il 2020: da Hakimi a Veltman, quanti nomi

È caccia al terzino per la Juventus. In ottica 2020, perché a gennaio, come dichiarato da Paratici, non bisogna attendersi nuovi innesti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sono diversi i nomi che i bianconeri stanno prendendo in considerazione. L'ultimo è Joel Veltman, laterale difensivo dell'Ajax in scadenza nel 2021, seguito dalla Juve, ma anche da Roma e Atalanta . Oltre all'oranje, però, sul taccuino vi sono altri profili analoghi: Thomas Meunier del PSG, Achraf Hakimi del Borussia Dortmund (in prestito dal Real Madrid), Youcef Atal del Nizza e Denzel Dumfries del PSV Eindhoven.