Juve, caccia al vice Szczesny: salgono le quotazioni di Marchetti e Consigli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa della decisione sul futuro di Gianluigi Buffon, la Juventus lavora al possibile vice Wojchech Szczesny per la stagione che verrà. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola: salgono le quotazioni di Federico Marchetti, trentacinquenne fuori rosa alla Lazio, con lui quelle di Andrea Consigli del Sassuolo. Scende invece Pau Lopez, in scadenza con l'Espanyol che vuole restare in Spagna per giocare da titolare. Intanto a Venezia brilla Emil Audero che potrebbe andare in prestito in Serie A stavolta.