Juve, caccia all'erede di Cancelo: Trippier costa 40 milioni, tanti nomi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Cancelo è vicino al Manchester City e la Juventus cerca un sostituto. I bianconeri, con Paratici che definirà a breve la cessione del portoghese, sono attivi sulle tracce di un giocatore che possa prenderne il posto. Resta viva, secondo Tuttosport, la pista che porta a Kieran Trippier, valutato però 40 milioni di euro dal Tottenham: una cifra che la Vecchia Signora punta ad abbassare.

Giudicati eccessivi i 25 milioni richiesti dal Valencia per Piccini, non è da escludere che la Juventus viri su un assistito di Jorge Mendes. In Inghilterra si vocifera di un interessamento nei confronti di Ricardo Pereira, classe '93 dal Leicester. Ma in orbita bianconera potrebbero finire anche Nelson Semedo, in uscita dal Barcellona, e Djibril Sidibé del Monaco: tutte piste noon proprio recenti, ma che con l'addio di Cancelo la Juve potrebbe tornare a valutare.