Juve, caccia all'esterno: sempre più Cancelo, il portoghese si avvicina

Dal corrispondente a Torino

Darmian si complica. E Cancelo si avvicina, almeno nell'ordine di idee della Juventus, che sull'esterno del Valencia sta facendo più di un pensiero. Mentre dalla Spagna - proprio dal periodico valenciano Superdeporte - assicurano che l'ex Inter sia vicinissimo alla Vecchia Signora, da Torino si pensa alla mossa giusta per assicurarsi l'ex esterno dell'Inter, dopo il mancato riscatto da parte dei nerazzurri. La formula pensata dai bianconeri è quella collaudatisssima del "pagherò" in stile Douglas Costa: prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. L'idea di offerta è vicina alla clausola non esercitata dai nerazzurri, e non più valida; quindi, intorno a 35 milioni di euro. Il club spagnolo chiede 40 milioni, tanto quanto sarebbe disposto a mettere sul piatto il Wolverhampton. Il portoghese, però, vorrebbe un progetto più ambizioso e strizza strizza l'occhio ai bianconeri.

ESTERNI JUVE - Capitolo Darmian: l'eventuale arrivo del portoghese non esclude l'ex granata, considerando che alla Juventus serviranno comunque quattro esterni di difesa, due per fascia (al momento in forza i soli De Sciglio e Alex Sandro, con Spinazzola fermo ai box fino all'autunno ed escludendo Cuadrado). La trattativa per il 28enne dello United si è momentaneamente arenata per la distanza tra richiesta e offerta: 13 milioni, quella bianconera formulata da Marotta, contro i 20 pretesi dai Red Devils. Visto e considerato, in attesa di sviluppi, Cancelo diventa quindi uno degli obiettivi principali della Juventus.