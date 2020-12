Juve, caccia alla quarta punta: da Llorente a Pavoletti: le opzioni per gennaio

La Juve va alla caccia di una quarta punta per la seconda parte di stagione e i nomi sono quelli di Olivier Giroud, che però ha ancora un ruolo importante al Chelsea, Fernando Llorente, per quello che sarebbe un ritorno low cost, e Leonardo Pavoletti, che se per il momento i bianconeri non si sono fatti sentire dalle parti del Cagliari. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.