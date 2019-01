© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serve un terzino? Si guarda in Premier League. La Juventus lavora sul mercato di gennaio e valutano almeno due profili che già hanno calcato i palcoscenici del nostro campionato. Nel corso della trattativa con il Chelsea per Higuain sono stati intavolati i primi discorsi con i londinesi per Emerson Palmieri: l’ex giallorosso è sul taccuino di Paratici dai tempi della Roma, ed il suo mancato exploit in maglia Blues ha riaperto le dinamiche di un possibile rientro nel nostro paese. Al pari di Darmian, uno che la Juventus la ha sfiorata in estate ed ora, magari attraverso un rinnovo con lo United per non lasciare Old Trafford a parametro zero, potrebbe abbracciarla almeno sino a fine stagione.