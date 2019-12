Juve, caccia della 5^ di fila. Sarri vuole il 22° match senza sconfitte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, così come il primo posto nel girone eliminatorio, la Juventus di Maurizio Sarri questa sera sul campo di un Bayer Leverkusen, invece, ancora a caccia del pass per la fase successiva della kermesse, punterà sulle motivazioni e sulla voglia di chiudere il 2019 internazionale nel migliore dei modi.

Sul fronte delle motivazioni una potrebbe arrivare direttamente da Sarri che in caso di successo centrerebbe la quinta vittoria consecutiva in Europa con i bianconeri. Dopo il pari alla prima giornata in casa dell'Atletico Madrid per 2-2 la Vecchia Signora non ha più lasciato punti per strada, battendo lo stesso Bayern all'Allianz, così come la Lokomotiv, regolata anche a domicilio, e i Colchoneros al ritorno.

Un risultato positivo, anche con un segno x, per Sarri, poi avrebbe un ulteriore significato. Per lui sarebbe infatti la 22^ gara senza sconfitte in Europa, considerando sia le sfide come tecnico del Napoli che del Chelsea.