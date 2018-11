Juve-Cagliari, D. Costa resta negli spogliatoi: problema o bocciatura?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Cagliari dura appena 45 minuti per Douglas Costa. Al rientro delle squadre in campo dopo l'intervallo, il brasiliano rimane negli spogliatoi: al suo posto Allegri ha infatti deciso di inserire Juan Cuadrado. I bianconeri passano a un 4-4-2 quasi puro e in effetti Allegri nel primo tempo aveva più volte invitato il numero 11 a un miglior posizionamento sulle avanzate di Cancelo: problema fisico o bocciatura per il brasiliano?