Juve, cambia la prospettiva di CR7: prendersi tutto in bianconero per ambire al Pallone d'Oro

vedi letture

Fino a mese fa Cristiano Ronaldo era focalizzato su un doppio obiettivo: vincere con la Juventus per poi giocare l’Europeo con il Portogallo. Ora che Euro 2020 è diventato 2021 - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la prospettiva è cambiata e tutte le energie saranno incanalate in un’unica direzione: prendersi tutto in bianconero per ambire a tornare sul trono del Pallone d’oro, dove adesso il Re è l’eterno rivale Leo Messi con 6 successi (record) a 5. Ronaldo non riesce mai a staccare la spina, non lo fa l’estate in vacanza figuriamoci adesso, con la consapevolezza che la stagione potrebbe ripartire presto.

Quota 30 - La primavera di solito è il periodo dell’anno in cui Cristiano dà il meglio di sé, perché la Champions entra nel vivo e anche in campionato il pallone diventa più pesante. Ha chiuso la prima annata con la Juventus con 28 centri, solo tre in più della stagione attuale. Stavolta la fioritura dovrà essere posticipata più verso l’estate: se a maggio si potrà riprendere a giocare per concludere Serie A e coppe, lo stakanovista avrà il tempo per migliorare il suo bottino italiano e puntare a quota 30.