© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Paul Pogba. L'addio al Manchester United era scritto e senza dubbi ma con l'addio di José Mourinho la storia potrbebe cambiare. Il Polpo aveva chiesto di lasciare i Red Devils, adesso con Ole Gunnar Solskjaer potrebbe restare almeno fino all'estate. Il comportamento del francese non sarebbe piaciuto però alla società e per questo potrebbe essere la dirigenza a decidere di farlo partire a giugno.