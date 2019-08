Juve, cambio di rotta: Khedira conquista Sarri, Matuidi partirà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sami Khedira e Blaise Matuidi sono due facce di una medaglia che cambia, per la Juventus. Il tedesco era in partenza ma ha conquistato Maurizio Sarri ed è destinato a restare. Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport che spiega come peraltro non siano arrivate offerte giuste anche per il giocatore che a Torino prende 6 milioni di euro. Sarà così sacrificato il francese che può garantire, a differenza di Khedira che sarebbe andato via gratis, 10-15 milioni di euro in arrivo per le casse bianconere.