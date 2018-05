Juve campione, Allegri: "Bene aver chiuso così. Complimenti al Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha così parlato a Premium Sport dopo il pari della Juventus a Roma, valsa la matematica certezza dello Scudetto: "Giusto festeggino i ragazzi, sono contento perché hanno chiuso questo capitolo così abbiamo una settimana in più di vacanze visto che è stata un'annata dura, bella ed entusiasmante. Complimenti al Napoli che ha tenuto testa fino all'ultimo ad una grande Juventus. I ragazzi se lo meritano: c'è il momento per lavorare ma quando c'è da festeggiare lo si fa. Quattro anni così difficilmente possono ricapitare. Voglio fare i complimenti a tutti quelli che hanno lavorato con me e con noi: dalle persone di Vinovo ai tifosi. Poi i ragazzi sono i maggiori artefici e li ringrazio sempre. Avere una squadra del genere e uomini con valori morali come questi rende più facile arrivare agli obiettivi. Vincere però non è mai semplice e i ragazzi hanno giocato una partita giusta. La partita è stata gestita e comandata nel migliore dei modi. Alla Juventus come riparti le motivazioni le trovi. L'anno prossimo ci sarà qualcuno che andrà via e altri che arriveranno ma l'obiettivo sarà ancora aggiungere altre vittorie ed essere dentro tutti gli obiettivi a marzo. Dopo devi lavorare su te stesso all'interno di un gruppo. In questo gruppo c'è chi ha vinto sette Scudetti e sabato si meritano la passerella. Questa settimana non ci alleniamo ma aspettiamo solo di poter festeggiare poi con i nostri tifosi. Il merito dei ragazzi è stato quello di mantenere la calma. Quella serve, perché le cose nel calcio cambiano in un attimo e serve fare un passo alla volta verso l'obiettivo finale. Anche quando le cose non vanno bene devi continuare a lavorare per non perdere di qualità o certezze. Con gli sbalzi d'umore non arrivi a vincere niente. Voglio citare Pinsoglio, che ha fatto il terzo calandosi nel gruppo con entusiasmo e voglia dopo due annate non buone a Livorno e Latina. Sono contento per lui, è un bravo ragazzo e se lo merita. Douglas Costa? In questi periodi finali taglia in due le partite. Poi a volte mi fa arrabbiare, come oggi: è entrato e sembrava uno del circo. Ma è un giocatore straordinario. Buffon? Non so se sarà l'ultima, lo deciderà lui con il presidente. Posso solo dire che finora ho avuto un grandissimo uomo, un campione straordinario sotto tutti i punti di vista".