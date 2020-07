Juve campione, Bernardeschi: "Scudetto vinto con sacrificio, non era semplice"

vedi letture

“Noi nella nostra testa abbiamo sempre avuto la convinzione di vincere lo Scudetto”. Segnato il primo gol in campionato, Federico Bernardeschi parla a Sky del tricolore conquistato dalla Juventus: “Chiaramente è stato un anno particolare per tutti noi, per tutto il mondo e per tutta l’Italia, chiaramente anche per il calcio. Non è stato facile passare in casa dei mesi, vedere tanta gente soffrire e avere la testa libera per rimettersi in campo. Credo che questa sera abbiamo coronato un obiettivo stratosferico, che però è venuto dal primo giorno in cui ci siamo visti: tutti insieme abbiamo sudato e col sacrificio ci siamo meritati questo scudetto”.