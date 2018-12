Juve campione d'Inverno: un passo da record mai visto in Europa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inarrestabile: 49 punti su 51 disponibili, 16 vittorie su 17 gare. Un passo da record mai visto in Europa. Il successo di misura sulla Roma sembra essere l’ultimo atto di un epico copione che sembra già scritto. Allegri, però, gioca a fare il pompiere: “Il Napoli viaggia a ritmi importanti e il campionato italiano resta difficile”. Anche se la Champions, il vero obiettivo dei bianconeri, è un’altra cosa perché “Lì pesano gli episodi”. Un’altra partita che la Juve non prende gol, la sesta consecutiva: “Abbiamo fatto un passo in avanti nella fase difensiva. Tutti si mettono a disposizione, capiscono meglio i momenti della partita”.

UNO PER TUTTI - E non è solo merito dei difensori: “Merito anche di Mandzukic, Ronaldo e Dybala: un segnale importante, un grande senso di responsabilità. La Juve è una squadra umile, che capisce i momenti difficoltà e si stringe assieme". La Juve dei record è già campione d’inverno ma è imminente la trasferta di Bergamo contro un’Atalanta ferita dalla debacle di Genova, dove potrebbe tirare il fiato, per la prima volta in campionato, Cristiano Ronaldo: “Al momento le possibilità sono 50 e 50 – chiarisce Allegri - sicuramente una tra Bergamo e Samp”. Di questi tempi, non sarà la stella più luminosa ad offuscare la Juventus più brillante di sempre.