Juve campione, i numeri dei singoli: Higuain stakanovista, Dybala bomber

© foto di www.imagephotoagency.it

E' la stagione del gruppo. Della squadra. Dove non c'è un solo uomo copertina nel settimo Scudetto consecutivo della Juventus. Una stagione che si chiude così in Serie A: primo posto davanti al Napoli, Dybala primo marcatore seguito da Higuain che è però il giocatore maggiormente schierato da Allegri. La curiosità? Nessuna espulsione diretta in Serie A, l'unico fuori dal campo anzitempo è stato Mandzukic.

Il miglior marcatore: Paulo Dybala, 22 gol

Il miglior assistman: Douglas Costa, 12 assist

Il giocatore con maggior minutaggio: Gonzalo Higuain

Il maggior numero di partite giocate: Gonzalo Higuain

Il più ammonito: Alex Sandro, Mehdi Benatia, 8 gialli

Il più espulso: Nessun rosso diretto. Mario Mandzukic con 2 gialli