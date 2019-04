© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can ha presentato la sfida tra Cagliari e Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che abbiamo avuto tanti infortuni, ma siamo forti. Bernardeschi e Kean sono giocatori importanti, possono giocare assieme. Oggi sarà dura, è uno stadio difficile dove giocare, ma la squadra vuole vincere. Ho giocato in difesa in passato, anche se penso che il mio ruolo è a centrocampo, ma se il mister ha bisogno di me dietro sono pronto, voglio aiutare la squadra".