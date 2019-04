Juve, Can sui fischi a Kean: "Siamo umani, chi non lo rispetta è un idiota"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Emre Can, ha parlato ai microfoni di DAZN degli ululati razzisti capitati a Kean durante la sfida contro il Cagliari. "Succede in tutto il mondo, è davvero triste. Non importa ciò che sembri, da dove vieni, quale religione segui o quale sia il colore della tua pelle, siamo tutti esseri umani. Chiunque non rispetta questo è un idiota e deve stare lontano dagli stadi e dalla nostra società. E' un peccato che questo problema non possa essere risolto, penso che ognuno di noi debba intervenire nella lotta contro il razzismo".