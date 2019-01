Juve, Cancelo: "CR7 il migliore. Da Alex Sandro posso imparare tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esterno della Juventus Joao Cancelo ha parlato a Sky Sport: "Ho cercato di recuperare il prima possibile per provare a dare una mano ai miei compagni. Cristiano Ronaldo? E' il più forte al mondo, ha alzato il livello della Juventus e in campo si vede. Io sono un giocatore più offensivo, ma da quando sono arrivato alla Juve devo fare attenzione alla fase difensiva, è quello che mi chiede Allegri e io cerco di migliorare giorno dopo giorno. Di me non parlo, ma di Alex Sandro posso dire che è uno degli esterni più forti al mondo, uno dei primi tre. Lo conoscevo già quando era al Porto e io al Benfica, ho cercato sempre di prendere esempio da lui e giocarci insieme è molto piacevole. Posso imparare molto da lui".