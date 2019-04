Juve, Cancelo e il like a #Allegriout: "Non c'entro niente. Notizie false"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua intervista a DAZN, il terzino della Juventus, Joao Cancelo, ha negato di aver messo un 'like' all’hashtag #AllegriOut: "Ne ho sentito parlare, ma sinceramente io non c'entro nulla, non avrebbe alcun senso da parte mia fare una cosa del genere. Allegri è tra i migliori al mondo, ne ho sempre parlato bene. Ha vinto tantissimo alla Juve, ha vinto anche al Milan. Nona avrebbe senso mettere un like del genere. Sono notizie false di chi vuole creare polemica tra me e l'allenatore. Apprezzo moltissimo Allegri, è una grande persona e di quello che sono oggi, molto lo devo a lui".