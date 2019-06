Juve, Cancelo in partenza da Guardiola. Milan e Inter su Cuadrado

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorni decisivi sul mercato in entrata ma soprattutto in uscita. Se per gli acquisti saranno attesi verosimilmente i primi giorni di luglio, entro il 30 giugno potrebbe tornare utile ai fini del bilancio qualche cessione. In cima alla lista dei partenti – com’è ormai noto da tempo – c’è Joao Cancelo. Tanti i club che si sono mossi sulle sue tracce, il Manchester City resta il favorito numero uno: Guardiola lo attende a braccia aperte.

Congelate le posizioni di Douglas Costa e Dybala, c’è da valutare il futuro di Cuadrado e Khedira. Il primo piace alle milanesi, probabile che Lucci ne abbia parlato con Maldini in un recente incontro di mercato a Casa Milan, ma il colombiano resta anche un vecchio pupillo di Conte; per il secondo, invece, si attendono sviluppi dopo qualche abboccamento che non è ancora entrato nei dettagli.

Passata la maretta vissuta in Nazionale, dovrebbe giungere invece l’ufficialità del rinnovo di Kean: Sarri potrebbe puntare anche sull’attaccante classe 2000 nella logica di rotazione in quel reparto. In avanti dovrebbe partire Mandzukic: il suo futuro è ancora incerto, tra Germania e Inghilterra, non in Cina malgrado le ghiotte offerte dall’anno scorso.

Ci sarà anche da risolvere la grana Higuain. I bianconeri potrebbero proporlo alla Fiorentina per tentare fino all’ultimo di chiudere per Chiesa. I viola, che si sono mossi anche sulle tracce di Balotelli, potrebbero anche pensarci. Mentre Pjaca, dopo l’esperienza a Firenze, sarà girato nuovamente: si è mosso per lui l’Hellas Verona.