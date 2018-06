Juve-Cancelo, l'aiuto arriva da Rodrigo all'Atletico Madrid

Un nuovo rinforzo a centrocampo per l’Hamrun di Giovanni Tededco. Preso Antonio Monticelli, classe 89 l’anno scorso al Budoni. Trattativa ai dettagli, affare praticamente fatto. Monticelli vola a Malta con Tedesco...

ESCLUSIVA TMW - L’Hamrun guarda in Italia: preso Monticelli

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Joao Cancelo. Il Valencia fa muro, non vuole contropartite tecniche causa fair play finanziario. La soluzione, però, arriva da Madrid: l'Atletico sbroglierà la situazione del Valencia cercando di chiudere a breve per Rodrigo, tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Così la Juventus potrà andare forte sul terzino che avrebbe raffreddato l'ipotesi Wolverhampton, inserendo Marko Pjaca nell'affare oltre a 15 milioni di euro cash.

