Juve, Cancelo plusvalenza che cammina: il Barça lo contende al City

La Juventus si prepara a salutare Joao Cancelo. La Gazzetta dello Sport scrive che il portoghese è un’importante plusvalenza che cammina, piace da tempo al Manchester City ma ora c'è il Barcellona a insidiare la formazione di Pep Guardiola.

La situazione. Finora Fabio Paratici ha detto e ridetto ai Citizens che vuole 60 milioni di euro cash, anche perché la contropartita brasiliana Danilo non ha soddisfatto appieno. Il Barcellona non ha ancora affondato il colpo, proprio perché è impegnato in vicende più complesse, ma ha aperto una strada che potrà essere percorsa a breve.